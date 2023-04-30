Tekirdağ'da kuyumcuyu bıçakla tehdit eden zanlı kıskıvrak yakalandı!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bıçakla bir kuyumcuyu gasp eden 37 yaşındaki F.Ç bıçakla dükkan sahibini tehdit ederek zorla dükkandaki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Sağlık Mahallesi'nde bulunan dükkana ise iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekiplerinden yardım istedi.

ZANLI TUTUKLANDI

Şikayetçi olması üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucu şüpheli çaldığı altınlarla birlikte saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.