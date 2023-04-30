Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütçüsü Milli sporcu Orkut Baysal hayatını kaybetti. Başsavcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan 30 yaşındaki milli paraşütçü Orkut Baysal ve eğitim verdiği 45 yaşındaki Andaç Ünsal ile dün öğle saatlerinde Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın 1700 metre pistinde uçuş için yapılan hazırlıkların ardından eğitim alan Andaç Ünsal'ın kontrolünde başarılı şekilde tandem (ikili) atlayış gerçekleşti. İkili Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçtiği anda single (tekli) uçuş yapan 45 yaşındaki İngiliz Thomas Aıtken’in kontrolündeki yamaç paraşütü, yere 20 metre yükseklikte Baysal ve Ünsal'ın paraşütüne çarptı.

Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!

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Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düştü. Paraşüt kazasını görenlerin 112 Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Andaç Ünsal ile İngiliz Thomas Aıtken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, milli sporcu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, paraşüt kazası ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti! Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!

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