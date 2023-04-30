AK Partili Hamza Dağ'dan seçime ilişkin açıklama: Doğru adamla, doğru adımlarla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Dağ seçimlerin Türkiye Yüzyılının başlangıcı olduğunu vurgulayarak; "Doğru adamla, doğru adımlarla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Hamza Dağ'dan seçime ilişkin açıklama: Doğru adamla, doğru adımlarla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir'de 14 Mayıs'ta, bir önceki seçime nazaran daha fazla oy çıkaracaklarına inandığını dile getirdi. Dağ; "Türkiye Yüzyılı başlangıcını 14 Mayıs olarak görüyoruz. Doğru zamanda, doğru adamla doğru adımlarla doğru ittifakla doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana olduğunu yine gösterecektir. Bizim sahadan gördüğümüz de budur." diye konuştu.

Siyasi parti ve ittifakları yakından takip ettiğini belirten Dağ; "Süreçleri vatandaşlarımız da takip ediyor. Bugüne kadar başkaca siyasi partilere oy vermiş birçok hemşehrimizin bu son süreçteki hadiseler üzerinden ve dünyadaki yaşanan süreçleri değerlendirerek bizden tarafa bir tevessülün olduğunu görüyoruz." dedi.

"21 YILDIR YAPTIĞIMIZ HİZMETLER ORTADA"

Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Dağ, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nın ittifak protokolünün hiçbir yerinde Mustafa Kemal Atatürk geçmemektedir. Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolüne bakacak olursanız 'Mustafa Kemal Atatürk'ün uygun gördüğü ve hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılacak' ifadesi çok net bir şekilde geçmektedir. Dolayısıyla hem resmi belgelerde hem de kamuoyuna açıklanan belgelerde Millet İttifakı'nın, 7'li koalisyonun ısrarlı bir şekilde bu ifadeyi kullanmıyor olmasını acaba birilerine verilen bir vaatten mi kaynaklı olduğunu sorguluyoruz. Vatandaşımızın da sorguladığını düşünüyoruz. Sorgulamasının da bu 14 Mayıs seçiminin de kıymetli olduğunu düşünüyorum. İzmirli seçmenlerin de bu anlamda bunu sorguladıklarını da görüyoruz. 21 yıldır yaptığımız hizmetler ortada. Bir 5 yıl daha inşallah önümüzdeki süreçte biz milletimize kaldığımız yerden hızla hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü işimiz çok." dedi.

AK Parti'li Hamza Dağ'dan seçime ilişkin açıklama: Doğru adamla, doğru adımlarla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana

"GABAR'DAN ÇOK POZİTİF MESAJLAR GELİYOR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltılmasının en önemli işlerden biri olduğunu dile getiren Dağ; "Doğal gazın çıkartılmasıyla bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Şimdi Gabar'dan çok pozitif mesajlar geliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde onun da müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mız paylaşacaklardır. Nükleer tesis, RES'lerin (rüzgar enerjisi santrali), GES'lerin (güneş enerjisi santrali) daha da çoğalmasıyla ciddi anlamda bir noktaya geldik. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitiren ya da çok az noktaya getiren bir ülke haline ülkemizi getireceğiz." ifade etti.

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