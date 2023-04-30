30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!

Vatandaşın gözü kulağı piyasalardayken en güvenli yatırım aracı konusunda bir hayli kararsız. İşte 30 Nisan Pazar 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!

Yatırımcıların en güvendiği yatırım araçlarından olan Altın, Euro ve Dolar son dönemlerde bir hayli hareketli. Seçimlere sayılı günler kala hareketli olan piyasa Doların küresel piyasada yükselmesine neden olurken yatay şekilde ilerlemeye başladı. Altın ise tarihi rekorlarını kırmış ve anlık ufak çaplı düşüşler yaşasa da yukarı yönlü hareket için tırmanışa geçti. İşte 30 Nisan Pazar 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,44 TL, satış fiyatı 19,45 TL

Euro alış fiyatı 21,41 TL, satış fiyatı ise 21,43 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,40 TL, 24,55 TL'den işlem görüyor.

30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 243 TL, satış fiyatı bin 244 TL

Altın ONS alış fiyatı bin 989 TL, satış fiyatı bin 990 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 897 TL, satış fiyatı 9 bin 064 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 476 TL, satış fiyatı ise 4 bin 587 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 244 TL, satış fiyatı ise 2 bin 300 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 700 TL, satış fiyatı ise 8 bin 879 TL'den bu sabah itibariyle işlem görmeye başladı.

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