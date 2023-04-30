Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine askerleri taşıyan otobüs şarampole devrildi. Şenoba beldesi Besta bölgesi yakında askeri personel taşıyan otobüs devrildiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 2 askerin şehit olduğunu, yaralılar olduğunu belirledi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Otobüs, askeri iş makinası ve kepçeyle kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.