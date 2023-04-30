Kılıçdaroğlu;" TOKİ'de sırtı kalın zenginler oturuyor" demişti! Bakan Murat Kurum ise bakın ne cevap verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

MUHALEFETİN ALGI SİYASETİ YAPTIĞINI DİLE GETİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun TOKİ’nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğu iddialarına ilişkin olarak Kurum, “Şimdi bize, ‘Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor’ iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi? O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubunda yer alan vatandaşımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor?” dedi. Muhalefetin algı siyaseti yaptığını dile getiren Bakan Kurum, “Evet, TOKİ’de oturanların arkaları kalın, çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var” ifadelerini kullandı.

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"BU KONUTLAR MAKET DEĞİL YA"

Bakan Kurum, yaptıkları konutların tüm gerçekliğiyle ortada olduğuna vurgu yaparak, “Konutları sosyal donatılarıyla, okullarıyla, parkları ve yeşil alanlarıyla yaptık. Bu konutlar maket değil ya, Sayın Kılıçdaroğlu gitsin hepsini saysın” dedi.