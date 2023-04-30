Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çukur, çamur...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında Millet İttifakı Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyleyerek "CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çukur, çamur..." ifadelerini kullandı.

"ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting konuşmasında; "Gelirken bir bilboard gördüm, Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'de de bay bay Kemal bunu yazmış İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul için de aynı şeyi söylüyor. İstanbul'a Ankara'ya 4 yılda ne yaptınız. İzmir bir yağmur görmesin. CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çukur, çamur... İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç susuzluktan kurtardık. Ankara'yı da susuzluktan kurtardık. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

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Yalan dersi almak istiyorsanız bay bay Kemal'in yazıhanesine uğrayın. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak.

Milletin kendilerine güvenmediğini gördükleri için gerginlikleri her geçen gün artıyor. Yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vereceklermiş. Onlarla görüştüm, onlar bana geldiler ABD'ye gittiğimde. Yatırımcılar için kapılarımız açık. O gün bugündür hala gelecekler. Şimdi takmış Teknofest'e onunla ilgili konuşuyor. Bu ülkenin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. "