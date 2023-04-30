Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili adayı ve Eş Genel Başkan gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün gençlik yapılanması olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nda (SGDF) oldukları belirlenen 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de operasyon düzenlendi.

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ'NDEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucunda ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayı Burcu Ayyıldız ve Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda materyal ve yasaklı yayınlara incelenmek üzere el konuldu. Konuya ilişkin diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.