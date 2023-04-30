Edirne'de korkunç kaza! Hamile kadın karnındaki bebeğiyle trafik kazasında hayatını kaybetti!

Edirne'de seyir halindeki otomobil arkadaş tıra çarptı. Kazada hamile Bulgar vatandaşı kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. Baba ve bir çocuk ise yaralandı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Edirne'de korkunç kaza! Hamile kadın karnındaki bebeğiyle trafik kazasında hayatını kaybetti!

Edirne'de seyir halindeki B 5698 BT Bulgar plakalı araç, Edirne’nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü ile çocuğu yaralanırken, hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne'de korkunç kaza! Hamile kadın karnındaki bebeğiyle trafik kazasında hayatını kaybetti!
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve çocuğu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de korkunç kaza! Hamile kadın karnındaki bebeğiyle trafik kazasında hayatını kaybetti!Edirne'de korkunç kaza! Hamile kadın karnındaki bebeğiyle trafik kazasında hayatını kaybetti!

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