Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi! İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü!

İzmir'in Konak ilçesinde bir adam boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında görünce başından vurarak öldürdü. Kanlar içindeki kadını gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Katil zanlısı eş ise polis merkezine giderek suç aleti ile teslim oldu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi! İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü!

İzmir'in Konak ilçesinde saat 08.15 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta ayrılma aşamasındaki 39 yaşındaki eşi Recibe Koluman’ı takip eden 50 yaşındaki K.K. karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı.

Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi! İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü!

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SUÇ ALETİ İLE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi! İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü!

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