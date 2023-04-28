Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi! İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü!

İzmir'in Konak ilçesinde saat 08.15 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1169 sokakta ayrılma aşamasındaki 39 yaşındaki eşi Recibe Koluman’ı takip eden 50 yaşındaki K.K. karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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SUÇ ALETİ İLE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.