Kağıthane'de iki genç başından vurularak ölü bulundu!

İstanbul Kağıthane'de iki genç bir otomobilin içerisinde başından vurularak öldürülmüş cesedi ise çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Olayla ilgili ekipler soruşturma başlatırken iki gencin cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Kağıthane'de iki genç başından vurularak ölü bulundu!

Yaşanan dehşet, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDULAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü. Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölü bulunan 32 yaşındaki Halil Kış ve 33 yaşındaki Reşat Serhat Urun olduğu tespit edildi.

Kağıthane'de iki genç başından vurularak ölü bulundu!

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti. Urun'un vücuduna ayrıca 3 kurşun isabet ettiği Kış'ın vücuduna da ayrıca bir kurşun daha isabet ettiği tespit edildi. Tabancanın araçta bulunduğu öğrenildi. Halil Kış’ın cebinden ise bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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