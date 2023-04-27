Ünlü şef Nusret ağır suçlamalarla mahkemelik oldu! İş yerine çalışan kadınların...

Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe Amerika'daki çalışanları tarafından ırkçılık ve ayrımcılıkla suçlanıyor. "Salt Bae" olarak tanınan ve et üzerine tuz atarak sosyal medyada büyük bir fenomen haline gelen Nusret'in Amerika'daki restoran çalışanları tarafından dava açıldı.

NUSRET'TEN DEKOLTE BASKISI

ABD'nin en ünlü medya şirketlerinden olan İnsider dergisine konuşan eski çalışanlar restoran içerisinde ayrımcılığa maruz kalarak Türk çalışanların öncelikli olduğunu, yabancı kadın çalışanların dekolte giymeleri için baskı yapıldığını ifade ettiler. Çalışan Türk kadınlara ise herhangi bir baskı olmadan özgürce giyinebildiklerini ifade ettiler.

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ŞÖHRET VE PARAYA TAKINTISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

inside dergisinde yer alan haberde, “Insider’ın incelemeleri sonrasında Gökçe’nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da söyledi” denildi. Insider’dan Sophia Ankel’e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, “Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu” yer aldı.

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RESTORANI AÇLIK OYUNLARINA BENZETİLDİ

Ayrıca eski çalışan Angelo Maher ; “Covid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi. Nusret'in Londra'da ki çalışanları ise restoranın "Açlık Oyunları" filmine benzettiğini mesaileri bitene kadar her an kovulabileceklerini ifade etti. Açılan dava sonrası ise Nusret Gökçe henüz bir açıklama yapmadı.