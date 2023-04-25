Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü!

İstanbul Pendik Esenler Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada çıkan yangın yan binaya sıçrarken mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü!

İstanbul Pendik Esenler Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın giderek büyürken alevler yan binanın çatısını da sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN BÖLGEDE PANİK YAŞATTI

Ekiplerin yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle binaların çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Feyzullah Okumuş, “Pazarcıyız. Kahvaltı yapıyorduk bir anda yangın çıktı. 2 binayı aldı. Ondan sonra insanlar boşaltıldı. İtfaiye şu anda müdahale ediyor. Şu anda hemen hemen söndürüldü yani itfaiye geldi müdahale etti. Her iki taraf şuanda iyi yaralı can kaybı yok” dedi.

Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü! Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü!

İlgili Haberler
Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!
Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!
İstanbul'a gitmeden 54 kez köprüden geçti! Bursalı vatandaşın köprü ve otoyol cezalarıyla başı derde girdi!
İstanbul'a gitmeden 54 kez köprüden geçti! Bursalı vatandaşın köprü ve otoyol cezalarıyla başı derde girdi!
Trendyol "Büyük Nisan" indirimi başlıyor!
Trendyol "Büyük Nisan" indirimi başlıyor!
Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu! İran'dan gelen şahsın midesinde çok sayıda uyuşturucu tespit edildi!
Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu! İran'dan gelen şahsın midesinde çok sayıda uyuşturucu tespit edildi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'a gitmeden 54 kez köprüden geçti! Bursalı vatandaşın köprü ve otoyol cezalarıyla başı derde girdi!
İstanbul'a gitmeden 54 kez köprüden geçti! Bursalı vatandaşın köprü ve otoyol cezalarıyla başı derde girdi!
Motora sıkışan minik kedi için, görevliler seferber oldu
Motora sıkışan minik kedi için, görevliler seferber oldu
Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!
Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!
Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!
Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!
Son Haberler
Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü!
Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı!
ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurdu!
ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurdu!
Amasra'da 43 madencinin ölümüne sebep olan facianın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi!
Amasra'da 43 madencinin ölümüne sebep olan facianın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi!
Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı!
Lunaparkta feci kaza! Salıncaklar birbirine girdi 17 kişi yaralandı!
Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!
Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
MİT'ten terör örgütlerine ağır darbe! PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi!
MİT'ten terör örgütlerine ağır darbe! PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi!
Tonguç isminin anlamı nedir, Tonguç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tonguç isminin anlamı nedir, Tonguç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Uğural isminin anlamı nedir, Uğural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Uğural isminin anlamı nedir, Uğural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Amasra'da 43 madencinin ölümüne sebep olan facianın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi!
Amasra'da 43 madencinin ölümüne sebep olan facianın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi!
Bayram günü evleri cayır cayır yandı! Kendilerini dışarı zor attılar!
Bayram günü evleri cayır cayır yandı! Kendilerini dışarı zor attılar!
Moto kuryeler için büyük yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Artık böyle gidecekler
Moto kuryeler için büyük yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Artık böyle gidecekler
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?