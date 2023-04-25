Pendik'te üç katlı binanın çatısı küle döndü!

İstanbul Pendik Esenler Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın giderek büyürken alevler yan binanın çatısını da sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN BÖLGEDE PANİK YAŞATTI

Ekiplerin yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle binaların çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Feyzullah Okumuş, “Pazarcıyız. Kahvaltı yapıyorduk bir anda yangın çıktı. 2 binayı aldı. Ondan sonra insanlar boşaltıldı. İtfaiye şu anda müdahale ediyor. Şu anda hemen hemen söndürüldü yani itfaiye geldi müdahale etti. Her iki taraf şuanda iyi yaralı can kaybı yok” dedi.