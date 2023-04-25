Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'da dörtlü zirveye gitti. Zirve de Suriye meseleleri ele alınırken, Suriye ile normalleşme adımları ele alındı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla 25 Nisan 2023’te Moskova’da bir araya geldi.

Hulusi Akar Moskova'da! Suriye konusunda normalleşme adımı ele alındı!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

Görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar,

Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele,

Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir.

Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda,

Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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