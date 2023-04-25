Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde destek olan 55 bin kişiye üstün başarı madalyası ve nişanı verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında depremden etkilenen 11 ilde yardım faaliyetlerine katılan 55 bin kişiye Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde başarı madalyası ve nişanı verdi. Erdoğan deprem felaketine ilişkin konuşurken bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı ülke personellerine de madalyalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; madalya töreni konuşmasında; "Arama kurtarma ekiplerimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madalya tevcih töreni vesilesi ile bir aradayız. Her birinize ayrı ayrı milletim adına teşekkür ediyorum. Kısa süre önce madalya ve nişanlar kanununda yaptığımız değişiklikle buna üstün başarı madalyasını ekledik. Biraz sonra takdim edeceğimiz madalyalarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız." dedi.

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"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇABALARINIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erdoğan yaşanan felaketten sonra desteklerini gösteren vatandaşlar için, "Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu unutmuyoruz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizleri ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak kültürümüzün gereğidir. Bugünkü törenimiz ile sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınıza şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, yardım çağrılarımıza karşılık veren yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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"ÜLKELERİNİZİN GURUR KAYNAĞI OLDUNUZ"

Erdoğan, deprem bölgesinde yardımlarını eksik etmeyen yabancı ülke personellerine de teşekkür ederek madalyalarını verdi. Erdoğan, "Bu salonda bulunan misafirlerimiz madalyaya layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bilfiil görev aldı. İnsan üstü gayretlerinizi unutmayacağız. Toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Daha önce kimin yardımına koştuysak onlar da bizim yanımızda oldu. 90 farklı ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi bize omuz verdi. 14'ü aktif olan 34 sahra hastanesi kuruldu. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. 55 bin kişiye madalya ve nişanlarını takdim edeceğiz. Her biriniz, sergilediğiniz olağan üstü fedakarlık ile adınızı tarihe yazdırdınız. Acımızın ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Hepimize umut aşıladınız. Ülkelerinizin gurur kaynağı oldunuz. Rabbim sizlerden razı oldun. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sizleri minnetle yad ettiğini bilmenizi istiyoruz." ifade etti.