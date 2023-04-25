Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış fiyatlarına ilişkin NTV kanalında açıklama yaptı. Bozdağ, kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Göbeklitepe'den yapılan NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı ve fahiş kira artışları konusunda çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuda açıklama yaptığını hatırlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı!

FAHİŞ FİYATLARINA 3 ALTERNATİF CEZA UYGULANABİLİR

Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırlık yaptıklarını bildiren Bozdağ; "Bu süre bir defa uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Şimdi burada bir yandan sürenin uzatılması, bir yandan da fahiş kira artışlarına yani haklı bir neden olmadan, piyasa koşullarına aykırı bir biçimde sırf haksız kazanç elde etmek maksadıyla buna girişiyorsa bunu kanun bir yaptırıma bağlayabilir. Bu yasal düzenleme. Fiyatları etkileme maddesi var, Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi. Biz orada 237/A diye bir yeni madde ihdas ederek, burada bu gibi konular, sadece kirada değil bunun içinde başka özellikle tüketim maddeleriyle ilgili de bazı değerlendirmelerimiz var. Dünya örneklerini de biz inceleyerek, Türkiye'ye de bakarak, piyasada, girdilerde hiçbir artış olmadığı halde, maliyette hiçbir artış olmadığı halde yani makul olanın, piyasanın o günkü cereyan eden cari şartlarının dışında ve üstünde fahiş bir artış yaptığı takdirde sadece yasak değil, aynı zamanda bunun bir yaptırıma bağlanması son derece önemli. Biz üç alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir, adli para cezası olabilir, idari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur, o ayrı bir kanunda düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Şimdi bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bu alanda bir değişikliğin yapılması yönündedir." ifade etti.

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