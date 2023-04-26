26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Oraj yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! İşte il il hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporunda ülke genelinde havalar bulutlu olsa da birçok ilde ve bölgede gök gürültüsüyle birlikte kuvvetli yağmurlar bekleniyor. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba il il hava durumu....

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Oraj yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! İşte il il hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Oraj yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! İşte il il hava durumu!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler ile Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Oraj yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! İşte il il hava durumu!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen iç kesimleri, gece saatlerinde ise il geneli kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Oraj yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! İşte il il hava durumu!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Oraj yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! İşte il il hava durumu!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

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