Meteoroloji Sarı Kodlu uyarı verdi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağmurlara karşı İstanbullu vatandaşları uyarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul için önemli uyarıda bulundu. Gök gürültülü ve sağanak yağmura karşı uyarılarda bulunan Yerlikaya vatandaşların tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Meteoroloji Sarı Kodlu uyarı verdi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağmurlara karşı İstanbullu vatandaşları uyarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabı twitter üzerinden vatandaşların gök gürültülü ve sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor Lütfen tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Sarı Kodlu uyarı verdi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağmurlara karşı İstanbullu vatandaşları uyarı!

Sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesi için hava tahmin raporu ise şöyle;

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler ile Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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