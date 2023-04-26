Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor! 684 Türk vatandaşı ülkelerine dönüş yaptı!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 22 Nisan günü resmi internet sitesinden açıklama yapılmış, 15 Nisandan bu yana devam eden sıcak çatışmaların içinde kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalar yapılmış, güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmaların başladığını duyurmuşlardı.

684 KİŞİ TÜRKİYE'YE İNİŞ YAPTI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sudan'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısı 684'e ulaşırken, 738 vatandaş ise Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa yolunda.

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Addis Ababa yolundaki vatandaşlar burada sağlanan uçaklarla Türkiye'ye intikal edecek. İlk uçakla 176, ikinci uçakla 305 vatandaş Türkiye'ye gelirken, 203 kişiyi taşıyan üçüncü uçak ise henüz iniş yapmadı. Addis Ababa Havalimanı'nda tahliye bekleyen Türk vatandaşı bulunmazken, Etiyopya üzerinden tahliye çalışmaları devam ediyor.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.