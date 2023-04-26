Hayvanlardaki Şap Hastalığında yeni gelişme! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu!

2023 Şubat ayında görülen Şap hastalığı sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı alarma geçmiş "Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı" yaparak koya ilişkin yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Bakanlık hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Hayvanlardaki Şap Hastalığında yeni gelişme! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu!

Türkiye'de Şubat 2023'te ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılımının durdurulması ve engellenmesine yönelik birçok çalışma yürütüldü. O çalışmalar nihayet sonuca bağlandı. SAT-2 serotipi şap hastalığı, Türkiye'de görülmeden önce gerekli önlemler alınmaya başlandı. 3 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de tespit edilir edilmez de etkin bir mücadele stratejisi hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 23 Şubat 2023 tarihli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı ile Samsun genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı.

Hayvanlardaki Şap Hastalığında yeni gelişme! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu!

HAYVAN HAREKETLERİ KISITLAMALARININ KALDIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlığı'nın 25 Nisan tarihli yapmış olduğu Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nail Kırmacı, "Şap hastalığının ülkemizde tespit edilmesinin üzerinden kısa bir süre geçmişken yapılan çalışmalar netice vermiş olup, tedbiri elden bırakmadan uygulanan kısıtlamalar bakanlığımızca Nisan ayı sonunda kaldırılıyor. SAT-2 serotipine karşı Şap Enstitüsü’nde 37 günde aşı üretimi gerçekleştirilmiş ve toplam 14,5 milyon aşı üretilmiştir. Yaklaşık 13 milyona yakını sahaya gönderilen aşıların 8 milyona yakını ile hayvanlar aşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimine, ihraç ve ithaline yasak getirildi, hayvan pazarları kapatıldı. Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince getirilen kısıtlamalar, belirlenen kurallar çerçevesinde 28 Nisan tarihi itibariyle kaldırılmaktadır.
Bu çerçevede şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında, iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden itibaren 21 günlük sürenin geçmiş olması, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması ve hayvan pazarlarının açılarak hayvan hareketlerinin serbest bırakılması kararlaştırılmıştır. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararlar, karantinası devam eden yerler dışında, belirlenen kurallar çerçevesinde 28 Nisan 2023'ten itibaren ülke genelinde uygulanacak olup ülkemize geçmiş olsun diyorum" dedi.

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