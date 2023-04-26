Yeni tren raylarda! Ankara- Sivas hızlı treni başkentten hareket etti!

Ankara ve Sivas arasında açılışı gerçekleştirilecek olan Hızlı Tren seferi bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Binali Yıldırım ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile tren hareket etti.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Yeni tren raylarda! Ankara- Sivas hızlı treni başkentten hareket etti!

Ankara ve Sivas arasında yolcu treninin açılışı bugün gerçekleştirilmek üzere bakanlar ile birlikte raylarda yolunu aldı. Ankara- Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Başkentten yola çıkan tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak.

Yeni tren raylarda! Ankara- Sivas hızlı treni başkentten hareket etti!

TREN SAYESİNDE YOLCULUK SÜRESİ KISALDI

Bakan Karaismailoğlu, sefere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hızlı trenle yola çıktık. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milletimizle buluşmaya geliyoruz." ifadesini kullandı. 405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara- Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi. Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Yeni tren raylarda! Ankara- Sivas hızlı treni başkentten hareket etti! Yeni tren raylarda! Ankara- Sivas hızlı treni başkentten hareket etti!

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