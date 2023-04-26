Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!

İstanbul Karaköy sahilde sevgilisiyle banka oturmak isteyen genç, yanıma oturma diyen şahıs tarafından bıçaklandı. Genç hayatını kaybederken saldırgan darp edildi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!

Korkunç olay İstanbul Karaköy Sahil'de meydana geldi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, “buraya oturmayın” diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya’yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.

Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!
ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KORKUP KAÇTI

Bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığılırken, bıçaklayan şahıs ise bölgeden kaçarak uzaklaştı. Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçarak Galata Köprüsü’ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.

GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri 23 yaşındaki Emrullak K.'nın yerini tespit ederek yakaladı.

Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!

POLİS EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Taksim’de olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresine giden polis, onu kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emrullah K. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı! Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!

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