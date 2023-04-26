Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i eleştirdi. Erdoğan "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programında, Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var" dedi.

Kübra Beyazoğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı koalisyonuna değinerek, "Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var" diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na tepki: Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var

"BU ÜLKE BİR TERÖR DEVLETİ DEĞİLDİR, OLMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve koalisyon ittifakına; "Şimdi bay bay Kemal'in masası kaç kişiden oluşuyor? Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var. Bunu da unutmayın. Peki bu ortaklar kimlerden oluşuyor? Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in parlamentodaki uzantılarından da oluşuyor. Bu ülke bir terör devleti değildir, olmayacaktır. Ve bay bay Kemal, orada bunlar ne sözü veriyor? Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek öldüren, öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Yetmedi, aynı şekilde evlat katili, yavru katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor." dedi.

MERAL AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

Meral Akşener'e de eleştirilerde bulunan Erdoğan; "Her kürsüye çıkan hanımefendi de öyle. Ne diyorlar? 'Biz, geliyoruz, cezaevlerinin kapısını kıracağız, hepsini dışarıya salacağız.' Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde ne zamandan beri cezaevi kapıları böyle kırılıyor? Öyleyse ana kademe, gençler, kadın kolları yükümüz ağır. Bu ülke, bu hainlere bırakılamaz. Gençler, biz yapmak için varız, bunlar yıkmak için var. Öyleyse çok çalışmamız lazım." ifade etti.

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