Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı! Seçim kampanyaları dolayısıyla rahatsızlığını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınına katıldı. Erdoğan canlı yayın esnasında rahatsızlandı ve yayına ara vermek zorunda kaldı. Programa 20 dakikalık reklam arasından sonra kaldığı yerden devam etti. Canlı yayının başlamasının ardından Erdoğan seçim kampanyalarındaki yoğunluk sebebiyle midesini üşüttüğünü belirtti.

"MİDEMİ CİDDİ ANLAMDA ÜŞÜTTÜM"

Program kaldığı yerden devam ederken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; Dün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi anlamda üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik istiyorum" ifade etti.