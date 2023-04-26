Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün programları iptal edildi. Doktorların istirahat etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz." dedi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kanal7 ve Ülke TV programında soruları yanıtlarken rahatsızlanmış ve midesini üşüttüğünü belirterek programa kaldığı yerden devam etmişti. Erdoğan ise bugünkü programını iptal ettiğini, doktorların istirahat etmesi gerektiğini duyurdu. Erdoğan resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden; "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün ki programları iptal edildi!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada;

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

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