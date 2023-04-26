26 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'da büyük hareketlilik!

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası Dolar ve Altın'da yukarı yönlü artışlar başladı. Yatırımcılar gözlerini piyasalardan ayırmazken işte 26 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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26 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'da büyük hareketlilik!

Altın, Euro ve Dolar yatırımcılarının gözü kulağı piyasalarda olsa da son dönemlerde piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor. Yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların gözünü korkutsa da Dolar küresel piyasalarda değer kazanırken altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmek için çabalarına devam ediyor. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

26 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'da büyük hareketlilik!

SERBEST PİYASADA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,41 TL, satış fiyatı 19,43 TL

Euro alış fiyatı 21,33 TL, satış fiyatı 21,37 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı, 24,13 TL, satış fiyatı 24,17 TL olarak işlem görüyor.

26 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'da büyük hareketlilik!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram Altın alış fiyatı bin 247 TL 67 kuruş, satış fiyatı ise bin 247 TL 86 kuruş

Altın ONS alış fiyatı bin 995 TL satış fiyatı bin 996 TL olarak işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 845 TL, satış fiyatı 9 bin 002 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 435 TL, satış fiyatı 4 bin 535 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 219 TL, satış fiyatı 2 bin 282 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 688 TL, satış fiyatı 8 bin 862 TL olarak işlem görüyor.

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