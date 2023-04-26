İsim benzerliği hayatını kabusa çevirdi! Karakollardan çıkamaz oldu!

Bolu'da yaşayan 41 yaşındaki Salih Yıldırım'ın çocukluğundan beri başı ismiyle dertte. Kent merkezindeki mobilya ve beyaz eşya mağazasında çalışan Yıldırım, daha fazla dayanamayarak gerekli işlemler için Bolu Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

16 YAŞINDA EVLENİP BOŞANDI OLARAK GÖRÜLDÜ

Yıldırım'ın 16 yaşındayken kendisini arayan avukattan, boşandığını öğrendiğini anlatan Yıldırım, "Bir avukat, 'Salih Yıldırım 2 çocuk velayeti size kaldı.' dedi. Boşanma davasından. Dedim ki, 'Avukat bey, ben 16 yaşımdayım. Daha evlenmedim. Çocuğum yok. Nasıl olur?'. Yanlış isim dedim. Avukatla görüştük, gittik geldik o işi hallettik." dedi.

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ŞEHİT OLDU DENİLDİ ASKERE GEÇ GİTTİ

Yıldırım, askerlik çağına geldiğinde akranları vatani görevlerine giderken kendisine tebligat gelmediğini aktararak, "Bana evrak gelmedi. O zaman da Düzce'de kalıyorum. Askerlik şubesine gidiyorum. 'Sıkıntı var' diyorlar. Gidiyorum 'sıkıntı var' diyorlar. 3-4 sene geçti öyle. En son 'Malatya'ya git.' dediler, Malatya'ya gittim. Orada da 'sıkıntı var, ilçeye git' dediler. İlçeye gittim. Salih Yıldırım sen şehit olmuşsun, ölmüşsün.' dedi. Arşivden fotoğrafları gösterdi. Çığ düşmüş askerlerin üzerine, şehit olmuşlar. İsim benzerliği, baba adı tutuyor, anne adı tutuyor, soyadı, adı tutuyor. Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazıldı. Ölmediğimi ve yaşadığımı ispatlayana kadar 5 sene geçti. 2004'ün sonunda askere gittim." şeklinde konuştu.

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İSMİ YÜZÜNDEN BAŞI BELADAN KURTULMUYOR

Yıldırım, gitmediği illerde yaşanan olaylara şahit yazıldığını da ifade ederek, "İstanbul'da bir yerde lastik çalınıyor. O semte hiç gitmedim. Salih Yıldırım şahit. Kalktım, İstanbul'a gittim. Bakırköy'de adliyede olayla ilgim olmadığını anlattım. 1 ay önce tebligat gelmişti. Antalya'da taciz yaşanmış, Salih Yıldırım şahit. Ömrümde Antalya'ya gitmedim. Eğlence merkezleriyle hiç işim olmaz. Taciz olayına şahit yazmışlar. Bolu Adliyesi'nde ifade verdim. İfademde Antalya'ya hiç gitmediğimi, şahısları da hiç tanımadığımı söyledim. Sonunda ne çıkacak, başıma daha neler gelecek, bilmiyorum." diye ekledi.

DEDESİNİN İSMİNİ KULLANACAK

Başına gelen talihsiz olaylardan bıktığı için ismini değiştirmek istediğini söyleyen Yıldırım, her defasında mağdur olduğunu, iş yerinden izin almak zorunda kaldığını aktardı.

Yıldırım, şu ana kadar borçlanma gibi bir sıkıntı yaşamadığına işaret ederek, dedesinin ismini alacağını ifade ederek, "Bir de borç sıkıntısı çıkarsa ne yapacağım bilemiyorum. O yüzden tedbirimi alacağım artık. Salih Yıldırım isminde çok sıkıntı çekiyorum. Rahmetli dedemin ismi var. O isim de pek yok Türkiye'de. İsmi Bakır'dı. Bakır ismini koymayı düşünüyorum. Salih Bakır Yıldırım olacak. Çünkü bu işin sonu pek hayra gitmiyor." dedi.