Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni mayıs ayı boyunca ücretsiz olacak.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

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AÇILIŞI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Başkentten yola çıkan tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında durdu.

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MESAFELER KISALDI

405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

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