ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurdu!

Amerikan Başkanı Joe Biden bir video mesaj yayınlayarak 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. Biden, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesajda; "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." dedi.

BİDEN 2024 SEÇİMLERİNE YENİDEN ADAY OLDU

Joe Biden video mesajında, "Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Bu savaşımız hala devam ediyor. Herkesin kendisine sorması gereken soru, gelecek yıllarda sahip olacağımız özgürlüğümüz daha çok mu daha az mı olacak?" ifade etti.

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Amerikan halkından, daha fazla zaman tanımalarını isteyen Biden, "Özgürlük. Kişisel özgürlük, Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temelidir. Bundan daha önemli ve kutsal bir şey yok." ifade ederek yeniden ABD başkanı olarak seçilmeyi istediğini dile getirdi. ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakarak kazanan Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak Ocak 2021'den beri görev yapıyor.