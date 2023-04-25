Anzak askerlerinin torunları atlarını anmak için Gelibolu'da "Şafak Ayini" düzenledi!

Her 24-25 Nisan arasında Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları atalarını anmak için Gelibolu Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" düzenlendi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Anzak askerlerinin torunları atlarını anmak için Gelibolu'da "Şafak Ayini" düzenledi!

Her yıl geleneksel hale gelen 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı ‘Şafak Ayini’ Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası Anzak Koyu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Anzak askerlerinin torunları atlarını anmak için Gelibolu'da "Şafak Ayini" düzenledi!

ATALARINI ANMAK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Sabaha karşı 5.30’da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığını anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi. Ardından Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi.

Anzak askerlerinin torunları atlarını anmak için Gelibolu'da "Şafak Ayini" düzenledi!

ATATÜRK'ÜN ANZAK ANNELERİN YAZDIĞI MEKTUP OKUTULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Binbaşı Mikail Güleç , Atatürk’ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş koydu. Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.

Anzak askerlerinin torunları atlarını anmak için Gelibolu'da "Şafak Ayini" düzenledi!

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