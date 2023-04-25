Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg için özel kredi verileceğini duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli otomobil Togg'un yollara çıkmasının ardından her vatandaşın Togg aracı sahip olabilmesi için bankalardan özel kredi alabileceklerini duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil Togg için özel kredi verileceğini duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da vatandaşlara bir araya gelerek konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yerli ve milli otomobil Togg'u satın almak isteyen vatandaşların uygun koşullarda bankaların özel kredi vereceği müjdesini verdi. Erdoğan Ziraat Bankası ile 36 ay 0,99 faiz oranı ile kredi alabileceklerini duyurdu.

TOGG SATIŞLARINDA KOLAYLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bugün Togg’un elektrik enerjisi ile ilgili tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50’si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Yani Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile kredi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar" ifade etti.

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