25 Nisan 2023 Salı piyasalarda son durum! Dolar güç kazanırken Altın da yükselmek için can atıyor! İşte piyasalarda son durum!

Altın vatandaşın yüzünü güldürürken sıra Dolar'a geldi. Küresel piyasalarda değer kazanan dolar yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. İşte 25 Nisan 2023 Salı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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25 Nisan 2023 Salı piyasalarda son durum! Dolar güç kazanırken Altın da yükselmek için can atıyor! İşte piyasalarda son durum!

Milyonlarca vatandaş piyasaları yakından takip ederken en güvenli yatırım aracını da araştırmayı ihmal etmiyor. Dolar son günlerde küresel piyasalarda değer kazanmaya başlarken sabah saatleri itibariyle 19,40 TL'den işlem görmeye başladı. Altın fiyatları ise geçtiğimiz günlerde kendi rekorunu kırarken bayram öncesi ufak bir düşüş yaşamış fakat yukarı yönlü hareket etme eğilimi de göstermeye başladı. İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!

25 Nisan 2023 Salı piyasalarda son durum! Dolar güç kazanırken Altın da yükselmek için can atıyor! İşte piyasalarda son durum!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,40 TL, satış fiyatı ise 19,41 TL

Euro alış fiyatı 21,44 TL, satış fiyatı 21,48 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,22 TL, satış fiyatı 24,26 TL olarak işlem görüyor.

25 Nisan 2023 Salı piyasalarda son durum! Dolar güç kazanırken Altın da yükselmek için can atıyor! İşte piyasalarda son durum!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 243 TL 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 243 TL 60 kuruş

Altın ONS alış fiyatı bin 993 TL 55 kuruş, satış fiyatı bin 993 TL 87 kuruş

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 812 TL, satış fiyatı 8 bin 965 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 420 TL, satış fiyatı 4 bin 503 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 210 TL, satış fiyatı 2 bin 266 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 633 TL, satış fiyatı 8 bin 806 TL olarak işlem görüyor.

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