25 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji o illerde sağanak yağış uyarısında bulundu! İşte il il hava tahmin raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara, Ege ve bazı bölgeler çok bulutlu yer yer ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Nisan 2023 Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporu

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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25 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji o illerde sağanak yağış uyarısında bulundu! İşte il il hava tahmin raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

25 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji o illerde sağanak yağış uyarısında bulundu! İşte il il hava tahmin raporu!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji o illerde sağanak yağış uyarısında bulundu! İşte il il hava tahmin raporu!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

25 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji o illerde sağanak yağış uyarısında bulundu! İşte il il hava tahmin raporu!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

25 Nisan 2023 Salı hava durumu! Meteoroloji o illerde sağanak yağış uyarısında bulundu! İşte il il hava tahmin raporu!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

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