Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'nın Gemlik ilçesinde Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında esnafa müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

"TİCARİ ARAÇ YENİLEYENLER ÖTV ÖDEMEYECEK"

Erdoğan; "Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır." dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "1915 soykırım" diyen Joe Biden'e sert tepki: Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir!"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "1915 soykırım" diyen Joe Biden'e sert tepki: Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir!"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "1915 soykırım" diyen Joe Biden'e sert tepki: Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir!"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "1915 soykırım" diyen Joe Biden'e sert tepki: Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir!"
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!
Son Haberler
Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!
Suyun içindekini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ilk gez görülen canlı şoke etti!
Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!
Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!
Fransız ve İngiliz Anıtı’nda tören düzenlenerek çelenk bırakıldı
Fransız ve İngiliz Anıtı’nda tören düzenlenerek çelenk bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”
Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”
İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”
İYİ Parti milletvekili Adayı Salim Ensarioğlu’ndan skandal sözler: “Çözerse bu işi Abdullah Öcalan çözer”
Çok Okunanlar
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!
Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Liderlerin bayram programı belli oldu! İşte liderler bayramda nerde ne yapacak!
Liderlerin bayram programı belli oldu! İşte liderler bayramda nerde ne yapacak!
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde yeni bir paralel yapılanma var"dedi! CHP'li Murat Bakan'ı sert bir dille uyardı! "Bedeli ağır olur!"
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!