Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araç yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'nın Gemlik ilçesinde Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında esnafa müjdeli haberi verdi.

"TİCARİ ARAÇ YENİLEYENLER ÖTV ÖDEMEYECEK"

Erdoğan; "Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır." dedi.