Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrnciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer NTV'ye konuştu. Özer deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin 1 Ağustos ve 1 Eylül arasında telafi eğitim alacaklarını duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrnciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 11 il büyük oranda etkilenmiş bölgede yaşayan öğrencilerin ise eğitim hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar çerçevesinde 1 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitim programı verileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede çocuklar için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!

1 AĞUSTOS-1 EYLÜL ARASINDA TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK

Mahmut Özer NTV'de katıldığı programda, "Deprem bölgesinde 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi programı yapacağız. Deprem bölgesindeki öğrencilerin 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak." dedi.

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