24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Altın güne düşüşle başlarken, Dolar ve Euro fiyatları yükselmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın güvenli limanı altında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanırken, Dolar ve Euro fiyatları gözünü yukarıya mı dikti? İşte 24 Nisan 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı altın fiyatlarının düşmesindeyken beklenen oldu. Altın 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle güne düşüşle başladı. Gram altın sabah itibariyle bin 232 TL'den işlem görürken Dolar ve Euro fiyatları ise güne sakin bir şekilde başladı. Seçime sayılı günler kala ise dövize talep de giderek artmaya başladı. İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

SERBEST PİYASADA BU HAFTA

Dolar alış fiyatı 19,40 TL olurken, satış fiyatı 19,40 TL

Euro alış fiyatı 21,29 TL, satış fiyatı 21,30 TL oldu.

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,10 TL, satış fiyatı 24,17 TL'den işlem görüyor.

24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

ALTIN PİYASASINDA BU HAFTA

Gram altın alış fiyatı bin 232 TL, 99 kuruş, satış fiyatı bin 233 TL 20 kuruş

Altın ONS alış fiyatı bin 977 TL 86 kuruş, satış fiyatı bin 978 TL 26 kuruş oldu.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 624 TL, satış fiyatı 8 bin 823 TL,

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 327 TL, satış fiyatı 4 bin 430 TL,

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 163 TL, satış fiyatı 2 bin 227 TL,

Tam altın alış fiyatı 8 bin 630 TL, satış fiyatı 8 bin 803 TL'den işlem görüyor.

İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrnciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrnciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı!
Bayram bitti, mesai başladı! Trafik yoğunluğu dönüş yolunda arttı!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!
24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri! "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle..."
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
20 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Piyasalardaki dalgalanma Altın ve Dolar'ı es geçti!
20 Nisan 2023 Perşembe piyasalarda son durum! Piyasalardaki dalgalanma Altın ve Dolar'ı es geçti!
HalkBank davasında karar! Yüksek mahkeme o kararı iptal etti, Halkbank hisseleri tavan yaptı!
HalkBank davasında karar! Yüksek mahkeme o kararı iptal etti, Halkbank hisseleri tavan yaptı!
19 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Fed açıklaması Dolar ve Altın fiyatlarında şok etkisi yarattı!
19 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Fed açıklaması Dolar ve Altın fiyatlarında şok etkisi yarattı!
18 Nisan Salı 2023 piyasalarda son durum! Altın sahipleri köşeyi döndü! Dolar zirveyi gördü! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!
18 Nisan Salı 2023 piyasalarda son durum! Altın sahipleri köşeyi döndü! Dolar zirveyi gördü! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!
Son Haberler
Uzman doktor uyardı! kolon kanseri erken tanı için 45 yaş üzeri kolonoskopi şart
Uzman doktor uyardı! kolon kanseri erken tanı için 45 yaş üzeri kolonoskopi şart
Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!
Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!
Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!
Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
17 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın dur durak bilmiyor! Yükseldikçe yükseliyor! İşte altın, Euro ve Dolar fiyatları...
17 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın dur durak bilmiyor! Yükseldikçe yükseliyor! İşte altın, Euro ve Dolar fiyatları...
16 Nisan 2023 Pazar piyasalarda son durum! Altın daha da mı yükseliyor? İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!
16 Nisan 2023 Pazar piyasalarda son durum! Altın daha da mı yükseliyor? İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!
Çok Okunanlar
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!
24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!
14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!
13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!
13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!