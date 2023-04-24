24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı altın fiyatlarının düşmesindeyken beklenen oldu. Altın 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle güne düşüşle başladı. Gram altın sabah itibariyle bin 232 TL'den işlem görürken Dolar ve Euro fiyatları ise güne sakin bir şekilde başladı. Seçime sayılı günler kala ise dövize talep de giderek artmaya başladı. İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

SERBEST PİYASADA BU HAFTA

Dolar alış fiyatı 19,40 TL olurken, satış fiyatı 19,40 TL

Euro alış fiyatı 21,29 TL, satış fiyatı 21,30 TL oldu.

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İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,10 TL, satış fiyatı 24,17 TL'den işlem görüyor.

ALTIN PİYASASINDA BU HAFTA

Gram altın alış fiyatı bin 232 TL, 99 kuruş, satış fiyatı bin 233 TL 20 kuruş

Altın ONS alış fiyatı bin 977 TL 86 kuruş, satış fiyatı bin 978 TL 26 kuruş oldu.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 624 TL, satış fiyatı 8 bin 823 TL,

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 327 TL, satış fiyatı 4 bin 430 TL,

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 163 TL, satış fiyatı 2 bin 227 TL,

Tam altın alış fiyatı 8 bin 630 TL, satış fiyatı 8 bin 803 TL'den işlem görüyor.