Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!

Sudan'daki iç karışıklığın giderek şiddetini arttırması sonucu ülkedeki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için Dışişleri Bakanlığı önemli bir duyuru yayımladı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!

Dışişleri Bakanlı resmi internet sitesinde Sudan'da yaşayan vatandaşların 23 Nisan'da tahliyesinin başlayacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan’da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan’dan bu yana en temel önceliğimiz vatandaşlarımızın ve Büyükelçilik personelimizin güvenliği ve acil yardım taleplerinin karşılanması olmuştur. Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeden ayrılarak yurda dönüşlerinin sağlanması hususu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından Sudanlı muhataplarıyla temaslarında ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde gündeme getirilmiş, gerekli hazırlıklar Hartum Büyükelçiliğimizce ve Bakanlığımızca eşgüdüm içinde yürütülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ BAŞLADI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tahliye kararı alındığı belirtilen açıklamada, “Gelinen aşamada, yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan) karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu konuda yardım talep eden üçüncü ülke vatandaşları da planlamalarımıza dahil edilmiştir. Yurda dönüş talep eden vatandaşlarımız için gerekli yönlendirmeler, Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımız sosyal medya hesapları ve bugüne kadar kayıt yaptıran vatandaşlarımızın irtibat bilgileri kanalıyla yapılmaktadır” denildi.

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