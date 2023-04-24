Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları'nda 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Ajanstan yapılan açıklamada; "Mevcut bilgilere dayanarak, ilk değerlendirme, depremin Yeni Zelanda için tehdit oluşturacak bir tsunamiye neden olma ihtimalinin düşük olduğu yönündedir" dedi.