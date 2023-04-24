Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Yeni Zelanda'nın kuzey doğu kıyılarında bulunan Kermadec Adalarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi!

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları'nda 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Ajanstan yapılan açıklamada; "Mevcut bilgilere dayanarak, ilk değerlendirme, depremin Yeni Zelanda için tehdit oluşturacak bir tsunamiye neden olma ihtimalinin düşük olduğu yönündedir" dedi.

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İlgili Haberler
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Rusya'da bomba paniği yaşandı! 3 bin kişi tahliye edildi!
Rusya'da bomba paniği yaşandı! 3 bin kişi tahliye edildi!
Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi
Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi
İnanılmaz olay! savaş uçağından şehrin merkezine bomba düştü, 20 metre çukur oluştu
İnanılmaz olay! savaş uçağından şehrin merkezine bomba düştü, 20 metre çukur oluştu
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrnciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrnciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Uzman doktor uyardı! kolon kanseri erken tanı için 45 yaş üzeri kolonoskopi şart
Uzman doktor uyardı! kolon kanseri erken tanı için 45 yaş üzeri kolonoskopi şart
Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!
Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!
Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!
Adana'da kavga esnasında bebeğe kurşun isabet etti! Bebek hayatını kaybetti!
Irak'ta insanlık öldü! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürdü! Halk idamını istiyor!
Irak'ta insanlık öldü! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürdü! Halk idamını istiyor!
Eski Başbakan hakkında kara para aklama suçlaması, Devletin gücünü kullanarak yasa dışı gelir etmekle suçlanıyor
Eski Başbakan hakkında kara para aklama suçlaması, Devletin gücünü kullanarak yasa dışı gelir etmekle suçlanıyor
Çok Okunanlar
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
24 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!
24 Nisan Pazartesi 2023 Hava Durumu! Beklenen sıcaklar geliyor mu? İşte il il hava tahmin raporu!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
Hulusi Akar, yarın Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü zirve için Moskova'ya gidecek! İşte detaylar!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde "bayram mesaisi" kararı!
Cahiliye dönemi İran'da devam ediyor! İran'da kız çocuklarının zehirlenmesine bir yenisi daha eklendi!
Cahiliye dönemi İran'da devam ediyor! İran'da kız çocuklarının zehirlenmesine bir yenisi daha eklendi!
Fiji'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu! Dünya genelinde fay hattı hareketlendi!
Fiji'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu! Dünya genelinde fay hattı hareketlendi!
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!