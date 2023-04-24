Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'nın Gemlik ilçesinde Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan vatandaşlara müjdeli haberi verirken, Muhalefete ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı.

Erdoğan Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ mensuplarının hapisten çıkacağını ve Selahattin Demirtaş'ın çıkaracağını dile getirdiği sözlemleri üzerine, "14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş. 14 Mayıs'ta bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. Askeri faaliyetlerimizden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Eğitimde, sağlıkta güvenlikte, ulaşımda, tarımda herhangi bir proje vaat ettiklerini duydunuz mu? Evlatlarımızın geleceğine dair bir projelerini duydunuz mu? Tek misyonları güvenliğimizi teröristlere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek ülkemizi yarım asır geriye götürmektir. Burası Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik... Eskiden İstanbul İzmir arası 7.5 saatti, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?" dedi.

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"CHP, İYİ PARTİ LGBT'Cİ"

Erdoğan; "Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefetin hepsini üst üste koyun, sadece son birkaç yılda, birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Karadeniz gazının bu kazancı ile geleceğimize de yatırım yapacağız. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarının primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız. Bay bay Kemal ise Londra'nın tefecilerinden 300 milyar lira getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Gençlerimize destek vereceğiz. İstihdamlarını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz. Siz bu LGBT'lilere bakmayın. CHP, İYİ Parti LGBT'ci." dedi.