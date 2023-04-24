Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "1915 soykırım" diyen Joe Biden'e sert tepki: Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 1915'in Ermeni soykırımı olduğunu ifade etmesine sert bir tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİ’NE TARİH DERSİ VERMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Çavuşoğlu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden; "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir. #1915Olayları" ifade ederek tepkisini belirtti.

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"HİÇ KİMSE TÜRKİYE’YE KENDİ TARİHİYLE İLGİLİ DERS VEREMEZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise;

"1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

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Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez.

Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz." yer aldı.

"ERMENİ TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından ise; "Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!" diyerek şehitlerin olduğu fotoğraf paylaşımı yaptı.