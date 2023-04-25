Gelinini önce tüfekle vurdu! Sonra cesedini yaktı! Muğla'da kayınpeder vahşeti!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayınpeder tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Sonrasında kayınpederi ise cesedi yaktığı öğrenildi.

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Gelinini önce tüfekle vurdu! Sonra cesedini yaktı! Muğla'da kayınpeder vahşeti!

Muğla'nın Atlıdere Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Kamil Ö. ile 46 yaşındaki gelini Hatice Ö. arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan gelin, evin yanında bulunan ahıra gitti. Kayınpederi de av tüfeğiyle ahırda bulunan gelinine ateş açtı. Daha sonra Hatice Ö.’nün cesedini yakıp olay yerinden kaçtı.

Gelinini tüfekle vurdu! Cesedini yaktı! Muğla'da vahşet!

ÖNCE VURDU SONRA YAKTI

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Hatice Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Ö.’nün cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan cinayet zanlısı Kamil Ö. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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