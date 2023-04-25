Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu! İran'dan gelen şahsın midesinde çok sayıda uyuşturucu tespit edildi!

İran'dan İstanbul'a gelen 63 yaşındaki adam midesinde taşıdığı uyuşturucu nedeniyle fenalaşarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu! İran'dan gelen şahsın midesinde çok sayıda uyuşturucu tespit edildi!

İran’dan uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelen 63 yaşındaki Rupen Harotonian Arnavutköy’de bir otele yerleştikten sonra midesinde aşırı ağırı olması nedeniyle resepsiyona giderek yardım istedi. Oteldeki çalışanlar ise şahsa yardım etmek için otele sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yabancı uyruklu kişiyi ambulansa alarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

MİDESİNDE ÇOK SAYIDA AFYON SAKIZI BULUNDU

Hastanede yapılan röntgenleme sonucunda şahsın midesinde yüklü miktarda afyon sakızı olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. 63 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların müdahalesi ile şahsın midesinde bulunan maddelerin 6 parçası çıkartılabilirken, ölüm riski nedeniyle ameliyata devam edilemedi. Hastanede müdahalesi devam eden şahıs aynı gece vücuduna karışan uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi.

FENALAŞMA ANI OTEL KAMERALARINA YANSIDI

Yabancı uyruklu şahsın otele gelip kayıt yaptırdığı ve kısa süre sonra resepsiyona inerek yardım istediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde kişinin resepsiyon katında baygınlık geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı görüldü.

Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu! İran'dan gelen şahsın midesinde çok sayıda uyuşturucu tespit edildi! Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu! İran'dan gelen şahsın midesinde çok sayıda uyuşturucu tespit edildi!

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