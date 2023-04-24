Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!

Kenya'nın Malindi kasabasında 47 tarikat üyesine Hz İsa'ya kavuşmak için aç kalmalarını söylendi. Bunun üzerine tarikat üyelerinin uzun süre aç kalmaları sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan İçişleri Bakanı Kithure Kindiki Kilisenin ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!

Kenya'nın sahil kasabası Malindi'de bulunan Good News International Kilisesi'nde "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalarak ölen 47 tarikat üyesinin cesetleri, kilisenin yakınındaki Shakahola Ormanı'nda tespit edildi. Malindi Emniyet Müdürü Charles Kamau, dün polisin 26 cesedi daha mezardan çıkarmasıyla toplamda 47 kişinin cesedini ulaşıldığını belirtti. Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, olay bölgesinde yapılan çalışmalarda 58 tarikat üyesinin cesetlerinin bulunduğu öne sürüldü.

Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!

İÇİŞLERİ BAKANI: FAİLLERİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve "suç mahalli" olarak ilan edildiğini belirtti. Olay bölgesine yarın ziyaret edeceğini aktaran Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!

KİLİSE PAPAZI İNSANLARDAN AÇ KALMASINI İSTEMİŞ

Ölen kişilerin zanlısı olarak düşünülen Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti. Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.

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