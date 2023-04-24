Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!

Adana'da genç bir kız uyuşturucunun etkisinde kalarak bilinçsiz hareketlerde bulundu. O anları gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kız zorlukla ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!

Adana Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde İddiaya göre, isminin Ş. olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı görenler korktu. Vatandaşlar ise polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEYEN GENÇ KIZ GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!

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