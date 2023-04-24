Uyuşturucunun etkisinde kalan kız ayakta durmakta zorlandı! Bilinçsiz tavırları görenleri korkuttu!

Adana Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde İddiaya göre, isminin Ş. olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı görenler korktu. Vatandaşlar ise polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEYEN GENÇ KIZ GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.