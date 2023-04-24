Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!

Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik Düzce'de seyir halindeyken bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı. Özçelik hastaneye kaldırılırken sosyal medya hesabından," "Çok şükür iyiyim" notunu düşerek iyi olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!

Ünlü Masterchef yarışmacısı, dün D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı'nda trafik kazası geçirdi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki 35 ZC 627 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı.

Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!

YARALANAN ÖZÇELİK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN "İYİYİM" PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Hastanede tedavi altına alınan Masterchef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim" açıklamasında bulundu.

Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı!

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