Ünlü Masterchef yarışmacısı trafik kazasında ağır yaralandı! Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik Düzce'de seyir halindeyken bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı. Özçelik hastaneye kaldırılırken sosyal medya hesabından," "Çok şükür iyiyim" notunu düşerek iyi olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Kübra Beyazoğlu Haber Editörü