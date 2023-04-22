Provokasyon yapmaya kalkışan CHP milletvekili adayı Tanal’a büyük şok! “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz”

Seçimlere sayılı günler kala milletvekili adayları da seçim çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Mahmut Tanal seçim çalışmaları için Şanlırfa'ya gitti. Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Tanal, vatandaşlarla bir araya gelerek soğan ve limonun kilosunun 25 TL'yi geçtiğini vurgulayarak hükümeti protesto etti.

“BİR LİMONA BİR SOĞANA ÜLKEMİZİ SATMAYIZ BİZ”

Tanal vatandaşlardan oy istemesi üzerine ise Urfa'lı vatandaşlar, “Bir limona bir soğana ülkemizi satmayız biz” diyerek Mahmut Tanal'a soğuk duş etkisi yarattı. Tanal," AK Partiye oy vermeyin soğan 25 TL oldu. Hayırlı bayramlar" diyerek pazar alanında esnafla bayramlaştı.