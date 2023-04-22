Rusya'da bomba paniği yaşandı! 3 bin kişi tahliye edildi!

Rusya'nın Belgrod bölgesinde uçak bombası bulundu. Bombanın her an patlama ihtimaline karşı ise bölgedeki 3 bin kişi tahliye edildi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Rusya'da bomba paniği yaşandı! 3 bin kişi tahliye edildi!

Rusya'nın Belgorod kentinde öğlen saatlerinde uçak bombası tespit edildi. Yerleşim alanlarına yakın bir noktada bulunan uçak bombasının bulunması nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ve Rus ordusunun uzmanları bölgede önlem alırken Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, 17 binanın tahliye edildiğini duyurarak, "Bomba uzmanları tarafından patlayıcı bir cisim tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı bomba uzmanları cismi poligona götürerek etkisiz hale getirme kararını verdi. Cismin tespit edildiği alandaki 17 binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi. Bu en az 3 bin kişi demek. Geçici barınma konusunda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlanacak" dedi.



BOMBA BOŞ BİR ARAZİDE İMHA EDİLDİ

Gelişmelerin ardından bomba imha uzmanları bombanın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak bombayı bulunduğu çukurdan çıkardı. Özel araçlarla boş bir araziye götürülen bomba patlatılarak imha edildi.

90 OTOBÜSLE BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bombanın imha edilmesinin ardından 90 otobüsle bölge sakinlerinin evlerine geri götürüldüğünü söylerken evlerine gitmek istemeyen 248 kişinin kentteki geçici sığınma merkezlerinde misafir edildiğini söyledi. Gladkov ayrıca evcil hayvanların da sığınma evlerine alındığını ve tüm ihtiyaçların karşılandığını belirtti. Dün ise Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağı, Ukrayna toprakları yerine yanlışlıkla Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Belgorod kentini vurmuş, olayda 3 kişi yaralanırken, 20 metre çapında çukur oluşmuştu.

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