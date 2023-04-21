Bayram namazı çıkışı cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar: Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak

Ramazan Bayramı namazını İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz çıkışı gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Bayram namazı çıkışı cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar: Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramını Ayasofya-i Kebir Camii’nde kıldıktan sonra namaz çıkışı gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram namazı çıkışı cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar: Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız.

Tüm rezervimiz bereketli olsun. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında."

"TÜM KABİNE ÜYELERİMİZİN CİDDİ ÇALIŞMASI VAR"

"Yarın Nurdağı'nda olacağım, Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Fırsat bulursam Hatay'a da uğrayacağım. Açılışlardan çok mitinglere yöneleceğim. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin yanı sıra Artvin ve Giresun'a gideceğim.

Tüm kabine üyelerimizin adaylarımızın ciddi çalışması var. Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak."

Bayram namazı çıkışı cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar: Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak

"TOGG'UN ULUSLARARASI BİR MARKA OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"

"Teslimat TIR'larımız yollarda. Değerli kardeşim Aliyev'e gönderdik. Özbekistan'a gönderdik. Togg'un sadece ulusal değil uluslararası bir marka olduğunu herkes görecek. Eminim memnun kalacaklar."

AK PARTİ ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANLIĞINA YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkiya eşkiyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler.

Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkiyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor."

KAYNAK: İHA

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