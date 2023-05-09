İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarıyla siyaset gündeminde adından söz ettirdi. İYİ Parti'den istifa sonrası sessizliğe bürünen Ağıralioğlu; "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" dedi.

ASAD Platformu'na konuk olan Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala önemli mesajlar verdi.

İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun gündem olan açıklamalarından başlıklar:

"SİYASET KULVARI SIKIŞACAK"

Ağıralioğlu, "Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim." ifadelerini kullandı.

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"BU İKTİDARA MUHALEFET YOKSUNLUĞU UTANÇ VERİCİDİR"

Ağıralioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir. Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş. Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar." dedi.