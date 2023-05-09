İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!

İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçime günler kala önemli açıklamalarda bulunarak siyaset gündemini hareketlendirdi.

YAYINLAMA
Google News
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarıyla siyaset gündeminde adından söz ettirdi. İYİ Parti'den istifa sonrası sessizliğe bürünen Ağıralioğlu; "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" dedi.

ASAD Platformu'na konuk olan Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala önemli mesajlar verdi.

İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun gündem olan açıklamalarından başlıklar:

"SİYASET KULVARI SIKIŞACAK"
Ağıralioğlu, "Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim." ifadelerini kullandı.

"BU İKTİDARA MUHALEFET YOKSUNLUĞU UTANÇ VERİCİDİR"
Ağıralioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir. Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş. Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar." dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi
Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi
Fatih Erbakan: "Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir"
Fatih Erbakan: "Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir"
Son Haberler
MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’
MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? 1 Yaş Bebek 2 Yaş Bebek 3 Yaş Bebek Ateş Düşürme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? 1 Yaş Bebek 2 Yaş Bebek 3 Yaş Bebek Ateş Düşürme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!
İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
AK Partinin tarihi İstanbul Yüzyıl mitinginden muhteşem görüntüler
AK Partinin tarihi İstanbul Yüzyıl mitinginden muhteşem görüntüler
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?