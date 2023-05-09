İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!

El Cezire muhabiri Rokaya Çelik, Ümraniye'de siyasi partilerin standlarını gezerken İyi Partili görevlilerin Arapça konuştuğu gerekçesiyle saldırıya uğradı.

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Seçimlere 5 gün gibi çok az bir süre kaldı. Siyasi arena ise iyice kızışırken sahada ise bazen istenmeyen hadiselerde meydana gelmeye başladı.

Bunun son örneği Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.

El Cezire muhabiri Rokaya Çelik, partilerin seçim stantlarını ziyaret ederek vatandaşlara sorular sorarken, İYİ Parti çadırına doğru yöneldi. Ancak Çelik, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Bir İYİ Partili, kadın muhabire yaklaşarak, "Burası Türkiye, burada Arapça konuşamazsın, ülkene dön" ifadelerini kullanarak yayınını engellemeye çalıştı.

Çelik'in "Ben de Türk'üm" şeklinde cevap vermesi de İYİ Partiliyi durdurmadı.

MİKROFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI

Saldırgana diğer siyasi partilerin stantlarında da çekimler gerçekleştirdiğini İYİ Parti standına geldiğinde tepkiyle karşılaştığını belirten Rokaya Çelik, konuşmasına devam ettiği sırada İYİ Partili şahsın fiziksel müdahalesine de maruz kaldı.

Saldırgan, üzerine yürüdüğü Rokaya Çelik'in eline vurarak mikrofonu almaya çalıştı. Bölgedeki polis ekipleri İYİ Partili saldırgana müdahale ederek olayın büyümesi engelledi. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

IRKÇI BİR SALDIRIYA MARUZ KALDIK

Saldırının ardından sosyal medyada pek çok destek mesajı gönderilen muhabir, açıklama yaptı. Irkçı bir saldırıya maruz kaldığını ifade eden Çelik, "Bugün muhabiri olduğum Al Jazeera Mubasher için canlı yayın yaparken Ümraniye'deki İYİ Parti standındaki bazı kişiler tarafından Arapça konuştuğum için kameramanım ve ben saldırıya uğradık. Pek çok kişiden destek mesajları aldım herkese çok teşekkür ediyorum. Irkçı bir saldırıya maruz kaldık ama mesajlarınız içime su serpti ve bu ülkede ne kadar çok iyi insan olduğunu bana tekrar hatırlattı. Bu tarz problemlerle bazen maalesef karşılaşıyoruz ama işimizin başındayız." dedi.

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